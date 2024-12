La proposta di matrimonio al concerto di Naska finisce male: lei dice «no!» e scappa via

Video dalla rete

Il fidanzato aveva organizzato tutto a puntino: si era messo d’accordo con il rapper Naska, il preferito dalla sua bella, perchè la chiamasse sul palco e interrompesse il concerto al Forum di Assago per farle la più classica delle proposte di matrimonio: in ginocchio e con tanto di anello. La scena è stata ripresa in diretta sul maxi schermo e, mentre tutto il pubblico guardava, lei ha scosso la testa più volte e gli ha detto di no. Poi è scappata via. A Naska non è rimasto altro che riprendere il concerto come se niente fosse accaduto, dopo aver cercato di consolare come poteva il fan deluso.

