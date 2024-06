La proposta di matrimonio finisce male: lei scappa e lui scoppia in lacrime. Lo consola un gruppo di turisti

Video dalla rete

Sta circolando sui social network un video che mostra una proposta di matrimonio finita male. In una piazza gremita, un ragazzo in un elegante completo rosso si inchina di fronte alla propria fidanzata, le mostra l’anello e le chiede di convolare a nozze. La ragazza, in imbarazzo, si dà alla fuga imboccando a gran velocità la scalinata sulla quale molte persone assistevano alla proposta. Il ragazzo, ancora inginocchiato ma affranto dal rifiuto, nasconde la faccia nell’incavo di un braccio e comincia a singhiozzare. Lo consolano alcune persone poco distanti cingendogli le spalle con un braccio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA