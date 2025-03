La protesta al senato australiano con un salmone morto

Video dalla rete

La senatrice dei Verdi australiani, Sarah Hanson-Young, ha attirato l’attenzione durante una seduta del Parlamento australiano sventolando un salmone morto, chiuso in un sacchetto di plastica, come forma di protesta contro il disegno di legge del governo sulla salvaguardia degli allevamenti di salmone. La proposta legislativa, attualmente in discussione al Senato, riguarda un’insenatura nello stato della Tasmania dichiarata patrimonio storico. Hanson-Young ha accusato il governo di indebolire le protezioni ambientali per favorire un’industria del salmone descritta come “tossica e inquinante”.