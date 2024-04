La protesta del Fenerbahce: abbandona il campo e il Galatasaray vince la Supercoppa

Video dalla rete

(LaPresse) Il Galatasaray si è aggiudicato la Supercoppa turca in maniera a dir poco singolare. Nella sfida contro i rivali cittadini del Fenerbahce, ai giallorossi è bastato giocare un paio di minuti, durante i quali sono anche passati in vantaggio con un gol di Icardi. A quel punto gli avversari, schierati con la formazione Under 19, hanno abbandonato il campo.

La decisione del Fenerbahce è stata spiegata dal presidente del club, Ali Y. Koç, con una dichiarazione riportata sul sito del club in cui ha specificato che il calcio turco ha bisogno di essere “resettato”. Una chiara protesta contro la Federazione, rea di non aver deciso di rinviare la gara e non aver designato un arbitro straniero, considerati dal Fenerbahce più imparziali rispetto ai direttori di gara turchi.