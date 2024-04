Video dalla rete

Il video, che risale a qualche tempo fa, è tornato virale: mostra la surfista al largo della spiaggia di Hadera, in Israele, che cade in acqua proprio mentre si vede la pinna di uno squalo che nuova a pochi centimetri. Il momento è stato ripreso da un amico che ha raccontato che la ragazza non è rimasta ferita.

