La reazione di Chiellini al gol dell’Italia è entusiasta

Video dalla rete

Giorgio Chiellini, ex capitano della Juventus che è stato campione d’Europa con la Nazionale italiana nel 2021, scatta in piedi ed esulta al gol di Zaccagni al termine della partita Italia-Croazia. L’ex-calciatore stava commentando la partita a Fox Sport insieme con i colleghi Peter Schmeichel (ex giocatore della Nazionale danese) e Ariane Hingst, ex calciatrice tedesca. Il grido è: «Fullkrug!», il calciatore tedesco a cui viene paragonato Zaccagni.

