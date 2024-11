La regina Letizia in lacrime dopo la contestazione a Paiporta

Video dalla rete

La regina di Spagna, dopo aver ascoltato alcune donne, le loro tragedia, a Piaporta, non ha retto alla tensione ed è scoppiata in lacrime. È quanto si vede in diversi video postati sui social subito dopo la contestazione subita dalle autorità in visita nelle zone alluvionate. Sporca di fango, nelle mani e in faccia, Letizia nelle immagini si mette le mani ai capelli, davanti la bocca, con gli occhi sconvolti dai racconti di morte e disperazione. Quindi, circondata dalle forze di sicurezza, scoppia in lacrime, subito dopo che una donna l’ha avvicinato dicendole «Non è per voi,signora», come a dire che la contestazione non era destinata a lei.

