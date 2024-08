La reinvenzione di Kamala. Il miracolo atteso a Chicago

Video dalla rete

Con il suo intervento conclusivo alla convention democratica di stasera a Chicago, Kamala Harris completerà la propria metamorfosi.

È in corso da parte dell’establishment democratico un vero e proprio lavoro di ridefinizione totale del personaggio Kamala Harris, una reinvenzione di Kamala. Questo significa, ad esempio, un spostamento al centro delle sue posizioni politiche, tagliando i ponti con un suo passato, in cui aveva preso, invece, delle posizioni molto radicali su temi importanti. Riguardo all’immigrazione, per esempio, era stata a favore delle frontiere molto, molto aperte.

Era stata lei a depenalizzare i furti nei negozi in California. Su tutti questi temi Kamala Harris si sta spostando verso posizioni molto più centriste e moderate, mentre, al tempo stesso, adotta un linguaggio e un tono personale molto più rassicurante.