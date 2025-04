La rettrice dell’università di Messina alla fiaccolata in ricordo di Sara Campanella: «Avvierò l’iter per la laurea»

Video dalla rete

«Sara era una studentessa in regola con tutte le materie, aveva finito il suo percorso e aveva chiesto la tesi. Quindi, avvierò immediatamente l’iter per la sua laurea». Lo ha dichiarato la rettrice dell’università di Messina, Giovanna Spatari, alla fiaccolata in memoria di Sara Campanella, uccisa da un compagno di studi a coltellate dopo un rifiuto.

