La risposta (virale) al video pubblicato da Trump su Gaza

Video dalla rete

La risposta al video con l'intelligenza artificiale pubblicato ieri dal presidente degli Stati Uniti d'America

La risposta al video di Trump su Gaza. Sui social appare «Strip in Trip». Nei crediti si legge: realizzato da Federal Bubbu, Productions 2025. Written and Directed by A.Gastaldon,Images: Grok. Animation: Kling Editing: CapCut, Music: California Dreamin’ (BreakingRules Bootleg by DNBB Records version of the original song by TheMamas

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA