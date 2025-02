La romantica sorpresa in albergo di Emanuel Lo, compagno di Giorgia: lei rimane senza parole e lo abbraccia forte

Video dalla rete

Emanuel Lo, il compagno di Giorgia, ha sorpreso la cantante in gara al Festival in albergo a Sanremo. In un video pubblicato sui suoi canali social ha ripreso il viaggio verso al città ligure e il momento della sorpresa. Giorgia rimane senza parole e stringe il compagno in un abbraccio fortissimo. In sottofondo le note del brano ‘La cura per me’, con cui la cantante romana ha vinto il premio Tim al Festival, posizionandosi invece al sesto posto nella classifica generale.

