La rotazione terrestre ripresa in un video durante il solstizio d’estate

Video dalla rete

Il fotografo Valerio Minato ha ripreso questo video nella notte del solstizio d’estate, tra il 20 e il 21 giugno, con l’intento di riuscire a msotrare la rotazione terrestere. Ecco cosa scrive su Instagram, dove ha postato il video: «Tutti sappiamo che la Terra ruota… ma l’avete mai vista? La notte tra il 20 e il 21 giugno 2025, in occasione del solstizio d’estate, ho tentato per la prima volta una ripresa particolare dal Colle del Moncenisio, al confine tra Italia e Francia.Impostando l’astroinseguitore in tracking sulla Via Lattea, ho mantenuto il sistema di riferimento solidale con il cielo profondo. In questo modo, durante l’esposizione prolungata, la galassia appare perfettamente stabile, mentre è il paesaggio terrestre (montagne, lago, orizzonte) a “spostarsi” nel campo visivo, rivelando così l’effetto della rotazione terrestre. Un’esperienza incredibile, sotto un cielo meraviglioso».

