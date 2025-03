La routine di bellezza mattutina di un influencer che si massaggia il viso con la banana diventa virale

Video dalla rete

Nella clip, Ashton Hall mostra la sua rigorosa routine mattutina, che inizia alle 3:50 e dura oltre cinque ore.

Tra gesti comuni, come lavarsi i denti, e altri più insoliti – immergere il viso in acqua ghiacciata o strofinarsi la buccia di banana sulle guance – il video è stato ampiamente deriso, accumulando oltre 700 milioni di visualizzazioni.

La popolarità del filmato ha spinto anche grandi marchi, come McDonald’s e Spotify, a citarlo nei loro post.

Tuttavia, gli utenti di Internet hanno trovato strane molte delle sue azioni e si sono chiesti, ad esempio, perché si pulisca il viso con una buccia di banana.

Inoltre, secondo l’orologio del video, l’uomo sarebbe rimasto in aria per quattro minuti quando si è tuffato in piscina e avrebbe letto un libro per un tempo totale di un minuto. E poi: ogni tre ore immergeva il viso in costosa acqua minerale ghiacciata.

L’influencer ha esortato le persone a cercare di adottare le stesse abitudini per almeno i prossimi 30 giorni.

Il fenomeno delle morning routine non è nuovo: da anni spopola sui social, promosso da influencer che associano il successo personale a sveglie all’alba e rituali disciplinati.