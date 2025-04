La scalatrice è bloccata in parete, aggrappata alla roccia. Il salvataggio è spettacolare

Video dalla rete

Un video mozzafiato mostra i soccorritori californiani che strappano un’escursionista esausta dal bordo di un dirupo, dove si era aggrappata con tutte le sue forze ad alcune rocce, cercando di evitare di precipitare verso la morte.

Gli agenti dello sceriffo della contea di Riverside hanno inviato un elicottero di soccorso dopo aver ricevuto un SOS di emergenza dal famoso Pacific Crest Trail, dove hanno individuato la donna aggrappata in una “morsa mortale” su un salto quasi verticale, ha scritto l’aviazione dello sceriffo di Riverside accanto al filmato della bodycam postato su Instagram. «Era esausta di quella posizione da più di un’ora, con uno zaino pesante e con un passo insicuro», si legge nel post.

Il video mostra in prima persona un soccorritore che si cala da un cavo in stile Mission Impossible e lotta per mettere in sicurezza la donna, le cui braccia e gambe tremano per la stanchezza.