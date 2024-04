Video dalla rete

Una parte di una scogliera è crollata in mare a West Bay, in Inghilterra, venerdì 29 marzo, a pochi passi dalle persone che passeggiavano sulla spiaggia. Le autorità locali hanno spiegato che non ci sono stati feriti e che il crollo è stato causato dal forte maltempo che ha colpito la zona nei giorni scorsi.

