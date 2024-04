La scossa a Taiwan in diretta tv: in studio trema tutto ma la giornalista continua a condurre il tg

Video dalla rete

La forte scossa di terremoto che ha colpito Taiwan ripresa in diretta tv. Nelle immagini diffuse sui social si vede come in studio tremi tutto ma la giornalista cerca di mantenere la calma e continua a parlare raccontando quello che sta accadendo.

Sono due le scosse avvertite sull’isola nella mattinata di mercoledì: la prima di magnitudo 7.4 e la seconda di 6.5. Ci sono morti e feriti. Decine gli edifici danneggiati, 87mila persone senza elettricità

