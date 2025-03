La segretaria per la sicurezza Usa con l’orologio di lusso davanti ai prigionieri deportati nel terribile carcere di El Salvador

Video dalla rete

Il segretario per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti, Kristi Noem, ha rivolto un avvertimento ai migranti e a coloro che stanno pensando di entrare illegalmente negli Stati Uniti con un video girato all’interno del Centro di Confinamento per il Terrorismo (Cecot) di El Salvador. Noem si trovava nel paese per visitare la prigione, facendo sfoggio di un orologio di lusso, per incontrare il presidente salvadoregno Nayib Bukele, con cui ha discusso strategie per aumentare i voli di deportazione e l’espulsione dei criminali violenti dagli Stati Uniti, secondo quanto dichiarato dal Dipartimento per la Sicurezza Interna.

Nel filmato, la segretaria appare di fronte a un blocco di celle, mentre dietro di lei si vedono decine di prigionieri stipati nei letti a castello. Noem ha ringraziato il governo salvadoregno per la collaborazione con gli Stati Uniti, che consente di trasferire i “terroristi” statunitensi in El Salvador per essere incarcerati nel Cecot.