La sfuriata di Vespa in difesa del governo diventa virale sui social: ecco cosa ha detto

Il caso

L'episodio al termine di "Cinque minuti" in onda su Rai Uno

«Quello che i signori dietro la lucetta rossa non sanno, ma che i parlamentari di tutti i partiti sanno, perché avvertiti, è che in ogni Stato si fanno cose sporchissime – anche trattando con i torturatori – per la sicurezza nazionale. Questo avviene in tutti gli Stati del mondo»: la sfuriata di Bruno Vespa al termine di “Cinque minuti” in onda su Rai Uno. Le parole del gironalista sono una difesa accorata del governo e dell’operato della premier Meloni.​​«L’arringa di Bruno Vespa sugli ‘Stati che fanno cose sporchissime’ per la sicurezza nazionale non può essere il tratto che identifica l’approfondimento giornalistico di Rai1. Così non è informazione ma propaganda che sa di regime»: scrive in una nota l’Esecutivo Usigrai a proposito dell’intervento del giornalista, a Cinque Minuti. «Dalla Rai e dalle Redazioni di Tg, Gr e Programmi deve arrivare ai cittadini una informazione completa e chiara sulle modalità e le responsabilità che ruotano intorno ai fatti. Le chiose di Vespa o i servizi che mettono in relazione fatti diversi non spiegano cosa sia accaduto, ma alimentano solo speculazioni che non fanno bene all’informazione di servizio pubblico e alla Rai». Mentre la nota del sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai recita: «Non c’è solo una parte consistente della magistratura ad essere politicizzata, ma anche una nicchia della categoria dei giornalisti. Nulla di nuovo. Si evidenzia però in questo momento storico una quotidiana insofferenza verso qualsiasi forma di pluralismo delle opinioni e si grida addirittura al regime. Dimostrando così di aver perso oltre al contatto con la realtà anche il senso e la misura delle parole. Bruno Vespa ha espresso liberamente il suo pensiero, in sintonia con buona parte del pubblico della Rai che mai come in questo momento ha la possibilità di usufruire di un’offerta ricca e plurale»

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA