La sorpresa di Johnny Depp: nei panni di Jack Sparrow fa visita ai bambini in ospedale

Video dalla rete

Sorpresa di Johnny Depp all’ospedale infantile Niño Jesús, a Madrid. L’attore, nei panni di Jack Sparrow, il protagonista della saga de “I Pirati dei Caraibi” ha fatto visita ai bimbi malati.​Depp si è fermato più di cinque ore con i bambini malati e ha regalato sorrisi e gioia ai bambini e alle loro famiglie. Approfittando del suo soggiorno a Madrid per le riprese del film “Day Drinker”, in cui recita al fianco di Penelope Cruz per la regia di Marc Webb, Depp ha espressamente richiesto una visita discreta al reparto di oncologia pediatrica: pochissimi erano a conoscenza della sua visita.

