La sosia di Kate Middleton nella foto dello shopping? Chi è Heidi Agan

Video dalla rete

La principessa del Galles Kate è stata ripresa mentre visitava il Windsor Farm Shop con il principe William. Ma le immagini diffuse dal sito TMZ non convincono l’opinione pubblica. Molti dopo una attenta analisi di fermo immagini e foto ingrandite sono giunti alla conclusione che la donna non sarebbe Kate ma Heidi Agan ovvero la sosia ufficiale della principessa del Galles. Classe 1980 è cresciuta a Cheslyn Hay, nello Staffordshire e proprio per la somiglianza con la principessa ha deciso lavorare per un’agenzia che si occupa di sosia.

