La spaventosa discesa a Giacarta: l’aereo atterra quasi in obliquo, poi rischia di finire fuori pista

Video dalla rete

Incidente sfiorato lo scorso sabato 28 giugno all’aeroporto di Soekarno-Hatta di Giacarta (in Indonesia), dove i piloti di un aeromobile di linea hanno dovuto combattere con condizioni meteorologiche a dir poco avverse. Come mostrano le immagini l’aereo, sbalzato dalle raffiche di vento, attera quasi in obliquo con il motore che sfiora la pista. Probabilmente a causa dell’asfalto bagnato dalla pioggia, la frenata viene notevolmente complicata e per poco il velivolo non finisce fuori pista.

