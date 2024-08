La spiaggia dopo Ferragosto ridotta a una discarica a cielo aperto: una montagna di rifiuti sul litorale laziale tra Ardea e Anzio

Video dalla rete

In molti hanno trascorso la giornata di Ferragosto sulle spiagge italiane, non tutti sembrano aver tuttavia rispettato le basilari regole di civiltà. Sono state pubblicate su Instagram dalla pagina ‘Welcome to favelas’ le immagini girate sulla spiaggia libera cosiddetta ‘del lupetto’ in via delle Gardenie a Lido dei Pini, sulla costa laziale tra Anzio e Ardea. Al mattino i bagnanti hanno trovato una spiaggia invasa dai rifiuti: bottiglie e sacchetti di plastica, resti di cibo, persino un carrello della spesa abbandonato.

