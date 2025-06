La statua di cera di Macron sottratta al museo Grevin di Parigi da attivisti di Greenpeace

Video dalla rete

Alcuni militanti di Greenpeace hanno spostato la statua in cera del presidente Emmanuel Macron dal Museo Grevin di Parigi e l’hanno deposta davanti all’ambasciata della Russia. Lo riferiscono i media francesi, spiegando che l’operazione è stata effettuata da due donne e un uomo, che sono entrati la mattina di lunedì nel celebre museo delle cere di Parigi spacciandosi per degli artigiani o dei dipendenti. Una volta distratto un agente della sicurezza, i tre sono riusciti a sottrarre la statua, che ha un valore di 40mila euro. Il gesto è stato compiuto per denunciare l’atteggiamento di Macron sulla guerra in Ucraina.

