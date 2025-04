Video dalla rete

Le immagini registrate a Sumy, in Ucraina, dove oggi – domenica 13 aprile – un bombardamento russo ha causato almeno 21 morti e decine di feriti. Nel video si vedono le macerie in strada e le auto ridotte in lamiera mentre i civili prestano, come possono, i primi soccorsi ai superstiti della strage.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA