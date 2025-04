La surreale intervista alle gemelle che parlano in sincrono: il video è virale sui social

Video dalla rete

Ha dell’incredibile l’intervista rilasciata al canale 7News Queensland da Bridgette e Paula Powers, due gemelle australiane di 50 anni. Interpellate da un giornalista sul furto di un’automobile sulla Sunshine Coast, le donne completano le frasi l’una dell’altra, riproducendo talvolta i gesti delle mani in modo identico. Una frase in particolare, «Run, he’s got a gun» («scappa, ha una pistola», ndr), viene pronunciata perfettamente all’unisono e con la stessa intonazione. Non è la prima volta, a quanto pare, che le due gemelle attirano l’attenzione per la ‘sintonia’ con cui parlano. Era già accaduto nel 2016 durante un’intervista per lo show australiano «Good Morning Britain»: «a volte ci sembra di essere la stessa persona», avevano detto in quell’occasione.

