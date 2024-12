La tempesta artica negli Usa vista dal drone: strade imbiancate e auto sepolte sotto un metro di neve

Video dalla rete

Un’implacabile nevicata ha colpito il territorio dei Grandi Laghi, negli Usa, lo scorso 2 dicembre, paralizzando la vita quotidiana a New York e in Pennsylvania. A Erie, in Pennsylvania, la neve ha raggiunto i 70 centimetri e si è accumulata al punto da seppellire le automobili parcheggiate in strada. Il servizio meteorologico nazionale prevede per oggi – mercoledì 4 dicembre – forti venti negli Stati Uniti centro-settentrionali e sui Grandi Laghi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA