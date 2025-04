La tempesta di polvere in Messico: ecco l’«onda marrone» che avanza vista dal satellite

Video dalla rete

Sabato 19 aprile una violenta tempesta di polvere ha colpito il Messico settentrionale, travolgendo quindici comuni lungo il suo percorso. Nelle ultime ore il Cooperative Institute for Research in the Atmosphere ha diffuso un video satellitare in timelapse che mostra l’onda di sabbia che avanza verso sud nella notte tra il 19 e il 20 aprile. La tempesta di polvere ha creato condizioni di foschia nel Messico settentrionale, costringendo le autorità a chiudere la strada Panamericana a causa della scarsa visibilità. (Storyful)

