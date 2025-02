La Terra dei fuochi, problema ignorato per anni. Ma la sentenza di Strasburgo cambia tutto

Video dalla rete

I rifiuti tossici bruciati e smaltiti per anni nella cosiddetta “Terra dei fuochi”, un vasto territorio densamente popolato che si estende tra la provincia di Caserta e quella di Napoli. Nei decenni sono stati interrati nell’area rifiuti tossici e rifiuti speciali, in decine di discariche abusive.

I roghi innescati per eliminare i rifiuti hanno diffuso nell’atmosfera diossina e altri gas inquinanti.​Con risultati pesantissimi sulla salute della popolazione.Il commento di Roberto Saviano arriva dopo la storica sentenza della Corte Europea dei diritti umani che ha condannato l’Italia per non aver preso le dovute misure.

