La tiktoker Taghera rapinata a Napoli con una pistola puntata alla testa

Video dalla rete

L’influencer e pittrice Taghera sul suo canale TikTok racconta l’incredibile esperienza che ha vissuto lunedì sera a Napoli: mentre portava fuori il suo cane, un uomo con il volto coperto le ha puntato la pistola alla testa e poi l’ha puntata addosso al cane. Lei ha raccontato poi che ha creduto si trattasse di una rapina, ma l’uomo in realtà non le ha preso nulla.

«È arrivato un uomo – racconta – in faccia era tutto coperto e aveva in mano una pistola e me l’ha puntata in faccia. Loro erano in due, il motorino era ancora acceso. Ho iniziato a urlare, il mio cane ad abbaiare, e lui continuava a guardarmi con la pistola puntata. Io pensavo fosse un ladro, gli ho detto di prendere il telefono, i soldi. Lui però non voleva quello, mi guardava e ha puntato la pistola anche alla testa del mio cane». L’uomo è scappato quando Taghera ha ordinato al cane di attaccare.