La torre umana crolla di colpo: ferita gravemente una ragazza durante un festival in Spagna

Una ragazza è rimasta gravemente ferita nel crollo di una ‘torre umana’ durante il festival di Vilafranca del Penedes, in Catalogna. Come da tradizione, nel giorno di San Felice – venerdì 30 agosto –, diverse squadre di acrobati si sono affrontate per formare delle vere e proprie torri umane. La competizione è stata fermata quando una ragazza, cadendo dalla torre, ha battuto la testa. Secondo quanto riportano i media locali, la ragazza è stata portata in ospedale in elicottero. Le ferite che ha riportato sarebbero gravi e lei sarebbe in condizioni stabili, ha fatto sapere la sua squadra.

