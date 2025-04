La traslazione, le lunghe code e l’assalto al cardinale: il video-racconto della giornata in Piazza San Pietro

Video dalla rete

Alle 9 gli applausi di piazza San Pietro accolgono la salma di Papa Francesco . E’ il rito della traslazione : dalla cappella di Casa Santa Marta alla Basilica. Fedeli armati di smartphone filmano i cardinali in processione dopo aver trascorso ore in code chilometriche.

Al termine un cardinale Collins Thomas Christopher sceglie la via più breve verso casa ma deve fendere il muro della stampa internazionale. Sono i 200 metri più lunghi della sua vita. Domande in italiano, inglese, spagnolo e tedesco. La sua bocca rimane miracolosamente cucita. Lungo via della Conciliazione è il caos.