La tromba d’aria a Taranto scatena il panico in spiaggia: i bagnanti si danno alla fuga

Video dalla rete

Ieri – domenica 4 agosto – una tromba d’aria ha sorpreso i bagnanti sull’isola di San Pietro, vicino Taranto. Le immagini pubblicate dalla pagina Facebook «Taranto è lui» mostrano il momento in cui le persone raccolgono in fretta e furia gli effetti personali per poi darsi alla fuga. Le forti raffiche di vento hanno danneggiato alcuni stabilimenti balneari ma non ci sarebbero stati feriti tra i bagnanti.

