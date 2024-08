La turista americana è sconvolta dal conto che ha pagato in Sicilia (ma non è come pensate)

la storia

La storia di Sage Van Alstine

La 25enne statunitense Sage Van Alstine e il suo compagno Ewan sono rimasti «sbalorditi» quando hanno ricevuto il conto di un ristorante in Sicilia. Non perché fosse carissimo, ma perché alla coppia è sembrato molto economico. Sage, che vive a Parigi da due anni, si sorprende ancora di quanto siano economiche certe cose in Europa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA