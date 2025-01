La valanga di neve nello Utah travolge tutto e blocca l’autostrada: il video girato dall’abitacolo di un’automobile

Video dalla rete

Lo scorso 4 gennaio una valanga di neve ha travolto un’autostrada nel Little Cottonwood Canyon, nello Utah, causando la chiusura dell’arteria per diverse ore. Le immagini, girate dall’abitacolo di un’automobile, catturano il momento esatto in cui la grande massa di neve precipita lungo il fianco della montagna travolgendo tutto. La State Route 210 è stata chiusa per diverse ore, fino al termine delle operazioni di pulizia del manto stradale.

