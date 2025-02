La valanga di neve travolge in pieno lo sciatore su una pista del monte Palandöken, in Turchia

Le immagini

L’incidente non sembra aver causato danni al protagonista della vicenda

La telecamera installata sul casco protettivo ha ripreso il momento in cui uno sciatore è stato travolto da una valanga di neve sul monte Palandöken nei pressi di Erzurum, in Turchia. L’incidente non sembra aver causato danni al protagonista della vicenda, che al fermarsi della slavina lancia un grido di gioia. Le successive immagini girate dall’alto, a bordo di una seggiovia, mostrano il momento in cui la valanga si stacca dal pendio e aiutano a comprendere quale sia stata l’entità del fenomeno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA