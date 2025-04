La veglia notturna, i ragazzi accampati nel tunnel e «gli ultimi» che non vogliono andarsene

Video dalla rete

Ventidue ragazzi veneti, classe 2010, accampati nel tunnel per essere i primi al risveglio ad accedere in piazza San Pietro e seguire da vicino i funerali di Papa Francesco. Due poliziotti cercano di convincere “gli ultimi” tanto cari a Francesco a lasciare il colonnato del Bernini. Quella però è la loro casa rallegrata da un fiore. E poi gli operai al lavoro per gli ultimi ritocchi.

