La video ricostruzione minuto per minuto del ferimento di Donald Trump: dagli spari sul palco all’uccisione dell’attentatore

Nelle immagini la video ricostruzione minuto per minuto dell’attentato a Donald Trump che si è tenuto domenica 14 luglio in Pennsylvania, durante un comizio elettorale. Il candidato repubblicano alla Casa bianca è rimasto ferito a un orecchio, ma è fuori pericolo. I cecchini del Secret service americano hanno ucciso lo sparatore. Rivelata la sua identità: si tratta del 20 enne Thomas Matthew Crooks, era registrato come elettore repubblicano.

