La visita a sorpresa di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore alla vigilia della Settimana Santa

Dopo la visita alla basilica di San Pietro in pantaloni da sacerdote e poncho, oggi – sabato 12 aprile – papa Francesco si è recato nella chiesa di Santa Maria Maggiore e alla vigilia della Domenica delle Palme e della Settimana Santa si è fermato per pregare davanti all’icona della Vergine. Lo comunica la sala stampa della Santa Sede. Sui social ha ben presto cominciato a circolare il video della sortita del Pontefice in carrozzina nella basilica.

