Video dalla rete

Un video realizzato dall’intelligenza artificiale ha provato a ‘sintetizzare’ in un minuto la vita di Papa Francesco, morto lunedì 21 aprile all’età di 88 anni . L’AI è partita dall’infanzia in Argentina, passando per la parentesi di lavoro come tecnico chimico fino alla vocazione al sacerdozio e al Papato .

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA