L’abbraccio tra il Papa e il fratello maggiore Louis: il momento commovente

Nella lunga fila di autorità e uomini di governo che per oltre un’ora hanno salutato personalmente Papa Leone XIV nella basilica di San Pietro, al termine della Messa di inizio pontificato, c’è stato spazio anche per un saluto tutto particolare per Robert Prevost. Quello al fratello maggiore Louis che il nuovo pontefice ha avuto modo di abbracciare subito dopo la delegazione statunitense.Una breve ma intesa parentesi familiare fatta dell’abbraccio caloroso tra i due fratelli e di un breve scambio di battute, non troppo prolungato a causa del rigido protocollo, usato in questi casi in Vaticano.

