L’abbraccio tra Schwazer e i suoi figli dopo la gara è commovente

L’ex campione olimpico Alex Schwazer è tornato in pista dopo la squalifica di 8 anni per doping. La sua ultima marcia ad Arco, provincia di Trento, finisce però prima del previsto: si è ritirato per una forte sciatalgia. Il marciatore ha abbracciato a lungo i suoi due figli e la moglie. «Nonostante il dolore lancinante è stato incredibile vedere così tante persone. Sono contento di aver fatto questa gara davanti a tutte queste persone, sono arrivati da Roma, Pescara, Firenze, anche dall’estero. Passare sotto la tribuna era veramente da brividi, mi dispiace non aver portato a termine la gara», ha detto.

