L’aereo atterra mentre un altro è in fase di decollo sulla stessa pista: l’incidente evitato per pochi metri

Video dalla rete

Il filmato mostra l’aereo Air India, diretto a Trivandrum nel Kerala, decollare mentre l’apparecchio della compagnia IndiGo, in arrivo da Indore, nel Madhya Pradesh, è in fase di atterraggio sulla stessa pista. In media ci sono circa 46 partenze e arrivi all’ora sulla pista.

La direzione generale dell’aviazione civile in India (DGCA), l’ente di controllo dell’aviazione indiana, e le due compagnie aeree stanno conducendo delle indagini sulla situazione di «near-miss» accaduta la mattina (ora locale) dello scorso 8 giugno. Nel frattempo, il controllore del traffico aereo in servizio in quel momento è stato sospeso.