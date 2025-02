L’aereo capovolto sulla pista d’atterraggio a Toronto: i passeggeri escono dalla fusoliera

Video dalla rete

Le immagini mostrano l’aereo Delta Connection ribaltatosi all’aeroporto di Toronto, in Canada, durante una problematica fase di atterraggio. Non è ancora chiaro se ci siano vittime. Sulla pista ghiacciata squadre di soccorso, autorità ed alcuni passeggeri che sono riusciti a trovare una via di fuga dall’aeromobile. Il volo –come spiegato qui– DL4819 era partito da Minneapolis, negli Stati Uniti, alle 11.47 locali e ha toccato la pista canadese alle 14.13. Temporaneamente bloccate tutte le partenze dallo scalo.

