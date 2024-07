L’aereo corre a tutta velocità sulla pista ma esplode uno pneumatico: il pilota frena di colpo e interrompe il decollo

Video dalla rete

Un aereo ha bruscamente interrotto la fase di decollo sulla rampa dell’aeroporto di Tampa, negli Usa, a causa dell’improvvisa esplosione di uno pneumatico. Il momento è stato ripreso in un video: nella fase in cui l’aeromobile acquista velocità per decollare, la gomma sembra sfaldarsi e perdere pezzi fino all’esplosione finale con conseguente uscita di fumo. Il pilota ha frenato di colpo, arrestando la corsa dell’aereo. Nessuno dei 176 passeggeri a bordo è rimasto ferito nella manovra e sono tutti sbarcati in sicurezza insieme al personale di viaggio. Il volo della compagnia aerea American Airlines era diretto a Phoenix.

