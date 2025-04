L’aereo in balia del vento: oscilla in fase di atterraggio e rimbalza pericolosamente sulla pista

Video dalla rete

Immagini registrate ieri – mercoledì 9 aprile – mostrano il momento in cui un aereo di linea Air France oscilla pericolosamente in balia dei venti durante la fase di atterraggio all’aeroporto Narita in Giappone. Il Boeing 777-300ER tocca pista con poca stabilità, e per questo motivo rimbalza pericolosamente un paio di volte prima di completare la manovra.

