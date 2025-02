L’aereo in fase di decollo non si alza e si scontra con un velivolo sulla pista: il momento dell’impatto in un video

Video dalla rete

Almeno una persona ha perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite a seguito di una collisione tra jet privati avvenuta all’aeroporto di Scottsdale, in Arizona, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Un business jet di medie dimensioni ha investito un altro jet della stessa categoria che era parcheggiato su un’area di sosta privata, ha riferito Kelli Kuester, coordinatrice della pianificazione e della comunicazione aeronautica presso l’aeroporto di Scottsdale. Secondo Kuester, uno dei velivoli è uscito di pista e si è scontrato con un Gulfstream 200 parcheggiato. Sembra che il carrello d’atterraggio principale del jet in arrivo abbia ceduto, causando l’incidente. Kuester ha riferito che a bordo del jet in arrivo, proveniente da Austin, Texas, c’erano quattro persone, mentre una si trovava a boro dell’aereo fermo a terra. Il capitano dei vigili del fuoco di Scottsdale, Dave Folio, ha dichiarato che due dei feriti sono stati trasportati in centri traumatologici, mentre un’altra persona è in condizioni stabili in ospedale.

