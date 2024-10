L’allenatore del Grosseto contro la sua squadra che ha perso: «Li fo sbranare dai cani»

Video dalla rete

Lo sfogo di Roberto Malotti, tecnico del Grosseto, in conferenza stampa ha dei toni molto coloriti. La sconfitta nel derby contro il Livorno, del resto, è stata davvero pesante: un 5-2 che non si dimentica nella quarta giornata del Girone E di Serie D. Per più di un’ora il mister ha parlato a ruota libera e si è preso le sue responsabilità, ma soprattutto, ha rimproverato aspramente i suoi giocatori: «Li fo sbranare dai cani» ha mainacciato a un certo punto. ​

