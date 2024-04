L’allenatore della Fiorentina Italiano e la giornalista di Sky: ecco cosa è successo

Video dalla rete

Vincenzo Italiano e la giornalista di Sky Vanessa Leonardi subito dopo il 2-0 al Viktoria Plzen in Conference League condividono l’esultanza con quello che sembra un bacio, ma potrebbe essere anche un’affettuosa confidenza. L’allenatore corre verso la panchina, probabilmente non rendendosi conto neanche di cosa facesse, tanta la gioia. Salta la staccionata, esulta guardando il pubblico e si dirige poi verso la giornalista di Sky, Vanessa Leonardi, inviata al seguito della squadra come bordocampista. «Non c’è stato alcun bacio, non c’è stato nulla di nulla» è quanto fa sapere la Fiorentina dopo le reazioni social. Un clamore che il club viola, senza diffondere note ufficiali, ha voluto spegnere. «Non è successo nulla se non solo uno scambio di battute dopo la rete di Gonzalez, la giornalista di Sky in quel momento era la persona più vicina».

