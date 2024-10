Video dalla rete

Il comune di Picanya vicino a Valencia è uno dei più colpiti dall’alluvione che si è abbattuta in alcune zone della Spagna. Nelle immagini sui social fa davvero impressione come la forza dirompente dell’acqua spazzi via il ponte sul torrente Poyo. Una piena violentissima conseguenza della tempesta Dana.

