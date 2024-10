L’alluvione in Emilia Romagna, le telefonate al 112: «Ho paura, ho l’acqua al finestrino»

Video dalla rete

(LaPresse) Sono centinaia le chiamate ricevute dal 112 nelle ultime ore durante l’ondata di maltempo che ha investito l’Emilia Romagna. In particolare, i carabinieri di Bologna hanno condiviso un filmato in cui si ascoltano gli audio delle telefonate effettuate dai cittadini durante i momenti più critici dell’alluvione. «L’acqua è arrivata a un metro e mezzo», raccontano i bolognesi spaventati mentre spiegano di essersi rifugiati ai piani alti.